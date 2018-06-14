وزير القوى العاملة: فوز 14 رئيس وعضو نقابة عامة بالتزكية

كتب محمود راغب

فى أول تصريح لوزير القوى العاملة، محمد سعفان، عقب حلف اليمن الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حكومة الدكتور مهندس مصطفى مدبولي.

قال "سعفان"، إن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، أعلنت اليوم الخميس، الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، للدورة النقابية 2018 /2022، وتم تسليم الكشوف النهائية بديوان عام الوزارة إلى المندوبين المفوضين من كل نقابة عامة.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن الكشوف النهائية أسفرت لمجالس إدارة النقابات العامة اسفرت عن الفوز بالتزكية فى رئاسة وعضوية 14 نقابة عامة هى: الغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، والصناعات الهندسية، خالد الفقى، والصناعات الغذائية، خالد عيش، الزراعة والرى، محمد سالم، الصحافة والطباعة والإعلام، مجدى البدوى، النقل البرى، جبالى المراغى، النقل البحرى، حسام الدين مصطفى، النقل الجوى، حسن شحاته، الإنتاج الحربى، سعيد النقيب، التجارة، محمد وهب الله، والمناجم والمحاجر، محمد عرابى، الخدمات الإدارية، هشام فاروق، والتعليم والبحث العلمى، هشام رضوان، والبنوك والتأمينات، جمال العقبى.

وأوضح سعفان، أن هناك 13 نقابة عامة فاز منها بالتزكية 4 رؤساء نقابات عامة هم: الكيماويات، عماد حمدى، والمرافق العامة، عادل نظمى، والنقل العام، مجدى حسن، والعلوم الصحية، أحمد سيد عبد المقصود، وسوف تجرى الانتخابات على العضوية فقط فى هذه النقابات عقب إجازة العيد فى 19 يونيو الجاري.

وتجرى الانتخابات على الرئاسة فقط فى نقابتى البناء والأخشاب، والسياحة، بعد فوز الأعضاء بالتزكية.

كما تجرى على الرئاسة والأعضاء فى نقابات: البريد، والسكة الحديد، والاتصالات، والخدمات الصحية، والنيابات والمحاكم، والبترول، والأعمال المالية والضرائب.

ومن المقرر تعلن نتائج الانتخابات 19 يونيو وإعلان النتائج وإيداع الأوراق 20 يونيو المقبل.