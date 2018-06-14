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وزير الداخلية الجديد: تعاون المواطن مع الشرطة وراء النجاحات الأمنية الأخيرة

الخميس، 14 يونيو 2018 06:55 م
وزير الداخلية الجديد: تعاون المواطن مع الشرطة وراء النجاحات الأمنية الأخيرة وزير الداخليه خلال إجتماعة بالضباط
كتبت : دينا الحسيني
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أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الجديد أن تعاون المواطنين مع رجال الشرطة كان له بالغ الأثر فى النجاحات التى تحققت خلال الآونة الأخيرة، موضحاً أن دعم الثقة مع المواطنين فى مقدمات أولويات سياسة الوزارة وأجهزتها، إزاء تفاعل يومى واسع النطاق بين المواطن وأجهزة الشرطة بمختلف القطاعات، وأنه حريص على أهمية دعم العلاقة بين رجل الشرطه والمواطن واحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالخدمات الجماهيرية المقدمه للمواطنين.

جاءت تصريحات الوزير خلال الاجتماع الذى عقدة عقب أداء اليمين الدستورية مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الراهنة واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة.

ووجه وزير الداخلية التحية والتقدير للجهود الأمنية التى بذلت خلال الفترة الماضية، والتى أدت إلى تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات وساهمت فى استقرار الشارع المصرى واستعاده البلاد لمسيرتها التنموية عبر تنفيذ العديد من المشروعات وتطبيق الخطط الاقتصادية.

 كما وجه الوزير كلمة إلى رجال القوات، وإلى الشهداء الأبرار الذين سقطوا فى ساحات الشرف وجادوا بحياتهم كى يمنحوا مصر الأمن والأمان.. كما وجه التهنئة لكافة العامين بوزارة الداخلية بمناسبة عبد الفطر المبارك.

واستعرض الوزير الأبعاد المختلفة للوضع الأمنى الراهن، مؤكداً على أهمية استمرار وتفاعل السياسات الأمنية مع الوضع الإقليمى الذى تشهده المنطقة والذى يتطلب دقة تقديرات الموقف والرصد المستمر والحزم من أجل التغلب على ما ينتج عنه من تحديات، وعلى رأسها خطر الإرهاب وفق مواءمة ما تفرضه الاعتبارات الأمنية الداخلية.

وكلف الوزير القيادات الأمنية بضرورة المتابعة الميدانية لمختلف قطاعات الوزارة لإيجاد الحلول الواقعية للمشاكل والقضايا ذات البعد الأمنى..كما وجه إلى أهمية متابعة الجهود فيما يتعلق بانضباط الشارع المصرى من خلال تكثيف الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ومواجهة كافة صور الخروج على القانون.

وشدد على ضرورة مواصلة تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات بما يحقق جاهزية القوات لمواجهة كافة أشكال الجريمة. مؤكداً أن الوزارة لا تألوا جهداً فى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحديث الأداء الأمنى، وقد أصدر الوزير تعليماته بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الشرطة، والوقوف على إحتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء الأمنى.

 


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