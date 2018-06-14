من هو عمرو طلعت وزير الاتصالات الجديد بحكومة مصطفى مدبولى؟

كتبت: هبة السيد

أدى المهندس عمرو طلعت الرئيس السابق لشركة IBM بمصر، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اختياره وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحكومة مصطفى مدبولى وذلك خلفا للمهندس ياسر القاضي.

والمهندس عمرو طلعت من قيادات قطاع الاتصالات البارزين، ويحمل ملفات هامة للغاية، منها تطوير البنية التكنولوجية و المعلوماتية لخدمات القطاعات والخدمات الحكومية منها الصحة والتعليم وغيرها وإنشاء المدن التكنولوجية إضافة إلى تطوير أداء خدمات الاتصالات، والانتهاء من إعداد قائمة البيانات الموحدة وهو ما يظهر من اختيار المهندس خالد العطار بمنصب نائب وزير الاتصالات، حيث كان يشغل منصب رئيس قطاع البنية المعلوماتية بالوزارة.

وسيعمل عمرو طلعت على تعيين قيادات جدد بالهيئات التابعة للوزارة، وعلى رأسهم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والهيئة القومية للبريد، حيث يشغل تلك المناصب قائمين بالأعمال.

وحصل المهندس عمرو طلعت على بكالوريوس فى هندسة الاتصالات من جامعة القاهره عام 1983، إضافة إلى درجة ماجستير فى العلوم (علوم الحاسبات) من معهد إلينوى للتكنولوجيا 1988-1989.

كما حصل على الماجستير فى إدارة الأعمال ( الأعمال العالمية) من مدرسة (ESLSCA) باريس للأعمال 1999-2000، إضافة إلى درجة الدكتوراه فى إدارة الأعمال (الإدارة الاستراتيجية) من مدرسة باريس للأعمال 2013-2017.

وانضم المهندس عمرو طلعت إلى شركة IBM عام 1988 وتقلد العديد من المناصب بفرع الشركة فى مصر حيث عمل كمدير البيع لقطاع شركاء أعمال الشركة ومدير قطاع ألأنظمة والتكنولوجيا، ثم تولى عام 2005 منصب المدير التنفيذى لفرع الشركة.