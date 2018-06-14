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مباحث الشرقية تكشف غموض العثور على جثة سائق "توك توك" وتضبط 4 جناة

الخميس، 14 يونيو 2018 04:45 م
مباحث الشرقية تكشف غموض العثور على جثة سائق "توك توك" وتضبط 4 جناة جثه - أرشيفية
كتبت - منال العيسوى
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تمكنت مديرية أمن الشرقية بقيادة اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، ومباحث محافظة الشرقية برئاسة اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، من كشف غموض العثور على جثة " محمد ابراهيم خليل 21 سنة سائق توك توك مقتولًا بالزراعات بطريق "القرين-فاقوس" بناحية كوبرى البحر بدائرة قسم القرين.

ونجحت مجهودات إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية فى التوصل للجناة، حيث أسفرت التحريات أن 4 عاطلين استقلوا التوك توك مع المجنى عليه بالقرب من كوبرى البحر بدائرة قسم شرطة القرين، أثناء عودته من عند خطيبته، وقاموا بالاعتداء عليه حتى الموت والقوا بجثته فى الزراعات طمعا فى التوك توك.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط الجناة وهم " أ. أ.ح" 18 سنة عاطل ومقيم بأبو حماد، و"ك. ع. ا" 23 سنة مقيم بعرب الفدان بابوحماد، و" ع. ح. م" 33 سنة عاطل ومقيم ببندر بلبيس، و" ح.م.ز" 34 سنه مقيم ببندر القرين، واعترفوا بالجريمة وأرشدوا عن مكان التوك توك الذى تم ضبطه عند " م.ح.م" 35 سنة ببلبيس.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد باستقبال مستشفى القرين المركزى جثة سائق توك توك، مقيم بقرية النمروط التابعة لدائرة مركز فاقوس، وتم تحرير المحضر رقم 413 لسنة 2018 مركز القرين.


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