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الخميس، 14 يونيو 2018 01:34 م
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صور.. نشطاء بالهند يحتفلون بعيد ميلاد ترامب الـ72

الخميس، 14 يونيو 2018 01:09 م
صور.. نشطاء بالهند يحتفلون بعيد ميلاد ترامب الـ72 الاحتفال بعيد ميلاد ترامب
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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احتفل مجموعة من النشطاء بالهند، اليوم الخميس بعيد ميلاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الـ72 فى نيودلهى.

وقام أحد النشطاء بإطعام صورة ترامب قطعة من الكيك احتفالا بعيد ميلاده.

واحتفل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس بعيد ميلاده الـ 72 بعد عودته إلى واشنطن إثر زيارة استغرقت يومين فى سنغافورة حيث عقد قمة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

وفى سن 70 عاما كان ترامب عام 2016 الرئيس الأكبر سنا الذى يصل إلى البيت الأبيض فى ولاية أولى، حيث أن رونالد ريجان كان فى الثالثة والسبعين حين أعيد انتخابه رئيسا عام 1984.

وتثير صحة الرئيس الجسدية والعقلية اهتماما لدى كثيرين فى البلاد. واجرى الرئيس فى يناير أول فحوصات طبية له منذ وصوله إلى السلطة وأعلن بعدها طبيب البيت الأبيض رونى جاكسون أن الرئيس "فى صحة ممتازة".

أحد النشطاء يطعم ترامب قطعة من الكيك
أحد النشطاء يطعم ترامب قطعة من الكيك

 

كيكة عيد ميلاد ترامب
كيكة عيد ميلاد ترامب

 

نشطاء بالهند يحتفلون بعيد ميلاد ترامب الـ72
نشطاء بالهند يحتفلون بعيد ميلاد ترامب الـ72

 

نشطاء يحتفلون بعيد ميلاد ترامب
نشطاء يحتفلون بعيد ميلاد ترامب

 


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