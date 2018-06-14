صور.. ناشطون يتظاهرون بأوكرانيا للمطالبة بمقاطعة مونديال روسيا 2018

كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

تظاهر عدد من النشطاء فى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الخميس مطالبين بمقاطعة مونديال روسيا 2018 احتجاجا على احتجاز موسكو عدد من النشطاء الأوكرانيين.

ودعا وزير الشباب والرياضة الأوكرانى إيجور جدانوف فبراير الماضى محبى كرة القدم إلى عدم السفر إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم 2018 على خلفية خلاف بين البلدين على شبه جزيرة القرم، والتى اعترفت بها روسيا مؤخرا وهو ما رفضتى أوكرانيا وتعتبرها جء من أراضيها.

وتنطلق نهائيات كأس العالم لكرة القدم فى روسيا مساء اليوم فى احتفال كروى انتظره العالم طيلة أربعة أعوام وسط تحديات أمنية عديدة تواجهها البلاد وتوتر علاقاتها مع الغرب حول عدة ملفات.

ويبدأ المونديال بمباراة بين المنتخبين الروسى والسعودى على ملعب "لوجنيكى" في العاصمة أمام 80 الف متفرج يتقدمهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان وعدد من رؤساء الدول.



احتجاجات فى أوكرانيا



تظاهرات لمقاطعة مونديال روسيا 2018 فى أوكرانيا



جانب من الاحتجاجات بكييف