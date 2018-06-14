video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 02:40 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. أحكام زكاة الفطر.. 13 جنيها كحد أدنى

الخميس، 14 يونيو 2018 02:39 م
شاهد فى دقيقة.. أحكام زكاة الفطر.. 13 جنيها كحد أدنى زكاة الفطر
كتب لؤى على تصميم محمود بكر
إضافة تعليق

غدا أول أيام عيد الفطر المبارك، وعلى الصائمين المبادرة بإخراج زكاة الفطر، التى حددتها دار الإفتاء لهذا العام بـ 13 جنيهًا كحدٍ أدنى عن كل فرد.

 وقد أخذت دار الإفتاء المصرية برأى الإمام أبى حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حوائجهم، ونستعرض فى النقاط التالية أهم 10 معلومات عن زكاة الفطر:

 

1ـ زكاة الفطر هى الزكاة التى يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين.2

 2 ـ واجبة على المتيسر أما الفقير المعسر فلا تجب عليه.

3 ـ شرعها الله تعالى طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد.

4 ـ تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

5 ـ أجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين.

6  ـ لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية.

7 ـ زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين ويجوز أن يعطى الإنسان زكاة فطره لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص.

8 ـ إخراجُ زكاة الفطر حبوبا هو الأصل المنصوص عليه فى السنة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمرٌ جائزٌ.

9 ـ دار الافتاء المصرية حددت قيمة الزكاة لهذا العام 13 جنيها للفرد الواحد.

10ـ  لا تَجِبُ زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب.

11 ـ لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.


إضافة تعليق

زكاة الفطر

الزكاة

شهر رمضان

دار الافتاء

عيد الفطر




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة