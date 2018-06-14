شاهد فى دقيقة.. أحكام زكاة الفطر.. 13 جنيها كحد أدنى

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غدا أول أيام عيد الفطر المبارك، وعلى الصائمين المبادرة بإخراج زكاة الفطر، التى حددتها دار الإفتاء لهذا العام بـ 13 جنيهًا كحدٍ أدنى عن كل فرد.

وقد أخذت دار الإفتاء المصرية برأى الإمام أبى حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حوائجهم، ونستعرض فى النقاط التالية أهم 10 معلومات عن زكاة الفطر:

1ـ زكاة الفطر هى الزكاة التى يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين.2

2 ـ واجبة على المتيسر أما الفقير المعسر فلا تجب عليه.

3 ـ شرعها الله تعالى طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد.

4 ـ تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

5 ـ أجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين.

6 ـ لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية.

7 ـ زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين ويجوز أن يعطى الإنسان زكاة فطره لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص.

8 ـ إخراجُ زكاة الفطر حبوبا هو الأصل المنصوص عليه فى السنة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمرٌ جائزٌ.

9 ـ دار الافتاء المصرية حددت قيمة الزكاة لهذا العام 13 جنيها للفرد الواحد.

10ـ لا تَجِبُ زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب.

11 ـ لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.