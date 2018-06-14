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سعر الريال السعودى الخميس 14-6-2018 وثبات العملة السعودية

الخميس، 14 يونيو 2018 11:26 ص
سعر الريال السعودى الخميس 14-6-2018 وثبات العملة السعودية ريال سعودى - أرشيفية
كتبت-دانه الحديدى
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واصل سعر الريال السعودى ثباته أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 14-6-2018، بعدد من البنوك العاملة فى مصر، مسجلا 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع، فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، ومسجلا فروقاً طفيفة فيما بينها، والتى جائت كالتالى..

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

 

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.74 جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.71 جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولىcib

 

4.71 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 


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