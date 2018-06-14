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"حماية المستهلك" ينظم حملات لمتابعة الكافيهات خلال مباريات كأس العالم

الخميس، 14 يونيو 2018 02:18 م
"حماية المستهلك" ينظم حملات لمتابعة الكافيهات خلال مباريات كأس العالم مقهى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أعلن جهاز حماية المستهلك تنظيم حملات رقابية خلال احتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك الذى يواكب هذا العام بداية بث مباريات كأس العالم، حيث تستهدف  الحملات متابعة التزام الكافيهات والمقاهى بالابتعاد عن الممارسات الضارة بالمترددين عليها خاصة فرض رسوم نظام الحد الأدنى (Minimum charge) دون أن يكون مرخص لها بذلك من وزارة السياحة.

ويهيب جهاز حماية المستهلك بأصحاب الكافيهات والمقاهى غير الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة فى هذا الشأن بعدم فرض رسوم نظام الحد الأدنى للطلبات (Minimum charge) على المترددين عليها حتى لا يقع تحت طائلة القانون حيث يقوم الجهاز من خلال رجال الضبطية القضائية بشن حملات رقابية مفاجئة وفى أوقات مختلفة للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن .

وأكد الجهاز أنه يعمل من أجل المواطن لحمايته من استغلال وجشع البعض وصون حقوقه الاستهلاكية ضد أى ممارسات غير قانونية ضارة، ويهيب بالمواطنين المساهمة الإيجابية للحد من انتشار أى ظاهرة سلبية تخل بحقوقهم الاستهلاكية عن طريق الإبلاغ عن أية منشأة مخالفة عن طريق الخط الساخن 19588 أو عن طريق الواتس أب 01281661880 ،أوالموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG  او التطبيق الإلكترونى "جهاز حماية المستهلك" على الهواتف  الذكية خلال إجازة عيد الفطر وفترة بث مباريات كأس العالم.


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حماية المستهلك

الكافيهات

كاس العالم




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