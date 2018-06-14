حبس عاطل قبل ترويجه 29 ألف علبة ترامادول ليلة العيد بالمرج 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمر نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، حبس المتهم "م.ن" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لحيازته 29 ألف علبة و300 قرص من مخدر الترامادول بقصد الإتجار.

وكانت قوة من مباحث شرطة المرج برئاسة النقيب إسلام شعبان معاون مباحث المرج، قد تمكنت من القبض على متهم من منزله بعد إجراء التحريات، التى أكدت مزاولة المتهم نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج، وبتفتيشه تم ضبط 29 ألف علبة و300 قرص من مخدر الترامادول قبل توزيعهم ليلة العيد.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ومتحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.