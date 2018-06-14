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تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

الخميس، 14 يونيو 2018 06:00 ص
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة آثار الأقصر - صورة أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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وضعت محافظة الأقصر خطة محكمة استعداداً لعيد الفطر المبارك، عبر تجهيز خطط تأمين المواطنين بمختلف الجهات خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك عبر تعليمات مشددة من محمد بدر محافظ الأقصر لكافة وكلاء الوزارات المعنية، بضرورة إلغاء الأجازات والقيام بحملات مكثفة خلال الأيام المقبلة للتجميل والتنظيف بمختلف شوارع مصر، وتطوير ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات بمختلف أنحاء مصر للوصول لأعلى درجات التجميل أمام المواطنين المحتفلين بالعيد.
 
وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات كخدمة للقراء الأعزاء أبرز مواقع سياحية وترفيهية مميزة للاستمتاع بقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث إنه ينطلق الآلاف من أبناء محافظة الأقصر فى الاحتفال بالعيد، وتشمل تلك المواقع والأشكال التى يتوجه إليها أبناء الأقصر لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك واحتفالاته بمختلف أنحاء المحافظة ما يلى:-
 
1. كورنيش النيل القديم والجديد بوسط المدينة.
 
2.  استقلال وركوب عربات الحنطور للاستمتاع بجولات فى المدينة.
 
3. القيام برحلات بالفلوكة والمراكب النيلية فى نهر النيل.
 
4. جزيرة الموز بالبر الغربى بمدينة القرنة.
 
5.  معبدا الأقصر والكرنك فى شرق المدينة.
 
6.  متحفا التحنيط والأقصر فى البر الشرقى.
 
7. ميدان وساحة الإمام أبو الحجاج الأقصرى بالقر من محطة السكة الحديد.
 
8.  سينما مول أمام محطة الأقصر.
 
9.  رحلات البالون الطائر فى البر الغربى.
 
10. معبد الرمسيوم وتمثالى ممنون الشهيرين للملك أمنحتب الثالث.
 
11. مقابر وادى الملوك والملكات بالبر الغربى.
 
12. معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى.
 
13. مدينة هابو بالبر الغربى.
 
14.  اسطبلات الخيول والحمير بغربى الأقصر.
 
15.  شراء الهدايا من السوق السياحى التاريخى بشرق المددينة.
 
16. الحديقة الدولية والقناطر الخيرية بمدينة إسنا جنوبى المحافظة.
 

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