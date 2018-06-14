المعارضة اليمينية فى اليونان تقدم مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء

(أ ف ب)

أعلن زعيم المعارضة اليمينية اليونانية كرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، انه سيتقدم بمذكرة لحجب الثقة عن حكومة اليكسى تسيبراس لعرقلة الاتفاق الموقع بين اثينا وسكوبيى حول تسمية مقدونيا.

وصرح ميتسوتاكيس أمام البرلمان انه سيتقدم بالمذكرة بعد الظهر بعد التصويت على رزمة أخيرة من الاجراءات التى تطالب بها الجهات الدائنة للبلاد.

ورفض رئيس مقدونيا جورجى إيفانوف، أمس الأربعاء، فى خطابه للأمة، التوقيع على اتفاق بين سكوبى وأثينا يقضى بتغيير اسم البلاد.

وقال إيفانوف، فى خطاب تليفزيونى للشعب، إن الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين رئيس وزراء البلاد زوران زائيف، ونظيره اليونانى أليكسيس تسيبراس تخلى عن مواقف البلاد التى تصر على أن الدستور لن يتغير، بحسب وكالة أنباء مقدونيا "ميا".

وأضاف إنه اتفاق يضر بالبلاد، نادر فى تاريخ البشرية، وغير مقبول بالنسبة له وينتهك الدستور، والقوانين، ولا يحترم البلاد وتم التوصل إليه بأساليب تفتقر إلى الشفافية.