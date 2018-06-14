الكرملين: بوتين سيستغل المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للحوار مع نظرائه

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيستغل المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم؛ لإجراء حوار مع نظرائه الأجانب وقد تستمر المحادثات غير الرسمية بعد ذلك فى الكرملين.

وأضاف بيسكوف - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الخميس : "أن بوتين سيحضر اليوم حفل الافتتاح فى استاد لوجنيكى مع رؤساء الدول والحكومات وممثلين آخرين رفيعى المستوى للدول الأجنبية والاتحاد العالمى لكرة القدم (الفيفا(".

وأوضح أن بوتين سيحضر مباراة الافتتاح التى سيلتقى فيها المنتخب الروسى مع المنتخب السعودى، ومن المتوقع أن يستغل بوتين ذلك الحدث لمواصلة حواره النشط للغاية مع نظرائه من مختلف الدول، كما أنه قد يستأنف فى الكرملين محادثاته غير الرسمية مع الضيوف من رابطة الدول المستقلة.