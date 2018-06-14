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القوى العاملة: إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات النقابات العامة اليوم

الخميس، 14 يونيو 2018 04:00 ص
القوى العاملة: إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات النقابات العامة اليوم محمد سعفان وزير القوى العاملة - الانتخابات العمالية
كتب محمود راغب
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تعلن اليوم الخميس الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، للدورة النقابية 2018 /2022، على أن تجرى الانتخابات فى النقابات التى لم تفز بالتزكية سواء على مستوى الرئيس أو الأعضاء والتى تضم جميعها 27 نقابة عامة، وذلك عقب إجازة العيد 19 يونيو وإعلان النتائج وإيداع الأوراق فى اليوم التالى.

 

وكانت وزارة القوى العاملة قد انتهت أول أمس الثلاثاء، من تسليم الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لمندوب كل نقابة مفوض بخطاب تفويض معتمد ليقوم بدوره بإعلان النتيجة فى مقر كل نقابة.

 

كما انتهت من إجراء الطعون والبت فيها على أسماء المرشحين، أمس الأربعاء، وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية قد أعلنت الكشوف الأولية لأسماء المرشحين لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة أول أمس الثلاثاء.

 

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد أعلن النتائج شبه النهائية -قبل إجراء الطعون عليها - لمجالس إدارة النقابات العامة مشيرا إلى أنها أسفرت عن الفوز بالتزكية فى رئاسة 16 نقابة عامة هى: الغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، والصناعات الهندسية، خالد الفقى، والصناعات الغذائية، خالد عيش، الزراعة والرى، محمد سالم، الصحافة والطباعة والإعلام، مجدى البدوى، النقل البرى، جبالى المراغى، النقل البحرى، حسام الدين مصطفى، النقل الجوى، حسن شحاته، المرافق العامة، عادل نظمى، البنوك والتأمينات، جمال العقبى، الإنتاج الحربى، سعيد النقيب، التجارة، محمد وهب الله، المناجم والمحاجر، محمد عرابى، الخدمات الصحية، على عبد الباسط، الخدمات الإدارية، هشام فاروق، هيئة النقل العام، مجدى حسن.

 

كما فاز بالتزكية أعضاء 13 نقابة عامة، وسيتم إجراء الانتخابات على مستوى الرئيس والأعضاء فى 9 نقابات، وفى 4 نقابات للأعضاء فقط، وانتخاب رئيس فى نقابة واحدة.

 

وأوضح أن انتخابات الاتحادات النقابية العمالية سوف يفتح باب الترشح لها 23 يونيو الجارى، وإعلان أسماء المرشحين فى اليوم التالى، والطعون والبت فيها 25 يونيو، وإعلان الكشوف النهائية فى اليوم التالى، على أن تجرى الانتخابات 27 يونيو المقبل وإعلان النتائج وإيداع الأوراق فى اليوم التالى.

 


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