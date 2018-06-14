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الخميس، 14 يونيو 2018 11:48 ص
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الحكومة تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

الخميس، 14 يونيو 2018 11:19 ص
الحكومة تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى مدبولى والسيسى
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يقدم " اليوم السابع" تغطية خاصة لأداء الحكومة بتشكيلها الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى.
 
 ومن أبرز الحقب الوزارية التى تم تغييرها الصحة، البيئة، الزراعة، التنمية المحلية، المالية، التجارة والصناعة، والشباب والرياضة، ومن أبرز المرشحين كلا من الدكتورة هالة زايد لوزارة الصحة، وعز الدين أبو ستيت لوزارة الزراعة، بجانب التوسع فى تعيين عدد من النواب للوزراء يتراوح عدد النواب المعينون من 13 إلى 16 نائبًا للوزير.
 
وأكدت مصادر مطلعة على أن الحكومة الجديدة ستلبى طموحات المصريين، من حيث طبيعة المرحلة المقبلة، وأنها ستقدم برنامجا لمجلس النواب يتضمن كافة المشروعات الخدمية والتنموية التى ستعمل على تنفيذها بجانب استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى أن التشكيل الحكومى الجديد من المقرر أن يتضمن مفاجآت.
 
 
 
 
 
 
 

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التشكيل الوزارى

الحكومة

التعديل الوزارى

البرلمان

مجلس النواب




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