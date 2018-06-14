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الحكومة الروسية تقترح رفع سن التقاعد للمرة الأولى منذ تسعين عاما

الخميس، 14 يونيو 2018 01:27 م
الحكومة الروسية تقترح رفع سن التقاعد للمرة الأولى منذ تسعين عاما بوتين
(أ ف ب)
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اقترحت الحكومة الروسية الخميس رفع سن التقاعد المحدد منذ حوالى تسعين عاما، تدريجيا من 55 عاما إلى 63 عاما للنساء، ومن ستين عاما إلى 65 للرجال، فى قرار أن من المحرمات فى البلاد وارجأ الرئيس فلاديمير بوتين البت فيه مرات عدة.

وقال رئيس الوزراء الروسى دميترى مدفيديف خلال اجتماع لمجلس الوزراء ان الحكومة تقترح "البدء فى 2019 ليصل سن التقاعد على مراحل الى 65 عاما للرجال فى 2028 و63 عاما للنساء فى 2034".

وأضاف ان هذا الاصلاح "سيسمح لنا بامتلاك وسائل اضافية لرفع أجور التقاعد اكثر من مستوى التضخم"، وأعلن مدفيديف عن إجراء آخر مؤلم للقوة الشرائية وهو رفع ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 20%.

وكان سن التقاعد حدد فى 1932 ولم يطرأ اى تعديل عليه منذ ذلك الحين. وهو يعد من المكتسبات الاجتماعية لحكم السوفيات ويعد من الادنى فى العالم.

ويمكن ل30% من الروس تقريبا ترك العمل قبل بلوغ سن التقاعد الرسمى بفضل أنظمة خاصة تتمتع بها فئات عدة من العاملين.

وبسبب انخفاض عدد السكان، بات نظام التقاعد يشكل عبئا متزايدا على الميزانية الفدرالية على الرغم من رواتب المتقاعدين المتدنية وتبلغ بضع مئات من اليورو.

 

 


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