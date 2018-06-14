البترول: نستهدف زيادة إنتاج حقل ظُهر إلى 1.750 مليار قدم مكعبة يوميا فى أغسطس

رويترز

قال وزير البترول المصرى طارق الملا، اليوم الخميس، إن مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز من حقلها العملاق ظُهر الواقع فى البحر المتوسط إلى نحو 1.750 مليار قدم مكعبة يوميا فى أغسطس المقبل .

اكتشفت إينى الإيطالية ظُهر فى 2015 ويحوى الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وذكر الملا فى بيان صحفى أنه تم الانتهاء من "تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة الغازات لمشروع حقل ظُهر".

تسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا وتتطلع لوقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتى نهاية العام الحالى.

وقال الملا إن معدلات الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى زادت إلى حوالى ستة مليارات قدم مكعبة يوميا، وبلغ إنتاج مصر من الغاز 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا فى مايو الماضى.