إصابة طفلة بحروق متفرقة بالجسم بسبب اشتعال جهاز تليفزيون بمنزلها فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيبت طفلة بحروق متفرقة بالجسم، إثر اشتعال النيران بجهاز تليفزيون وامتداد النيران لملابسها بقرية سحالى التابعة لمركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص من مستشفى كفر الدوار العام، بوصول الطفلة "سعاد صلاح محمد" 6 سنوات، ومقيمة بقرية سحالى بدائرة المركز، مصابة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة 85%.

وبسؤال والدتها، "إيمان ع ح" 29 سنة، ربة منزل، ومقيمه بذات الناحية، قررت أنه أثناء قيام نجلتها المصابة بإحضار زجاجة مياه من أعلى جهاز تليفزيون بالمنزل سقطت كميه من المياه عليه، ما أدى لحدوث ماس كهربائى به واشتعاله وامتداد النيران لملابسها، وحدوث إصابتها، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.