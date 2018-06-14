أهم 10 بوستات اليوم.. حساب كأس العالم: مصر تتطلع لعودة قوية بعد الغياب

1- حساب كأس العالم: مصر تتطلع لعودة قوية بعد الغياب
منتخب مصر
2- إليسا: متحمسة لافتتاح المونديال وكل التوفيق للأربع فرق العربية
اليسا
3- الخارجية الفرنسية: نتمنى لكل المسلمين فى فرنسا وأنحاء العالم عيد مبارك
الخارجية الفرنسية
4- هيفاء وهبى تقدم العزاء لـ علاء الكحكى فى وفاة والده
هيفاء وهبى
5- عمرو أديب: "من أولها يا جماعة المنتخب كسب اتعادل خسر حفضل فخور بيه"
عمرو اديب
6- سفارة بريطانيا لمنتخبى مصر وإنجلترا: الحلم يقترب ساعات وينطلق المونديال
السفارة البريطانية
7- خد كأس العالم معاك فى كل مكان.. الفيفا تطرح تطبيقا خاصا بالمونديال
خذ #كأس_العالم 🏆 معك في كل مكان.. 📲 تطبيق FIFA الرسمي متوفر الآن!https://t.co/fiNFPZK9sX pic.twitter.com/HUT1DyG1eY— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 14, 2018
8- مصطفى خاطر يشكر جمهور "ربع رومى": بحاول كل سنة أعمل حاجة تسعدكم
مصطفى خاطر
9- إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلاد والدها: عيد ميلاد سعيد أبى أحبك كثيراً
ايفانكا ترامب
10- إسلام الشاطر: إيهاب لهيطة أكد جاهزية صلاح للمشاركة أمام أوروجواى
إسلام الشاطر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة