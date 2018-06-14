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أهم 10 بوستات اليوم.. حساب كأس العالم: مصر تتطلع لعودة قوية بعد الغياب

الخميس، 14 يونيو 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات اليوم.. حساب كأس العالم: مصر تتطلع لعودة قوية بعد الغياب منتخب مصر
كتبت مريم بدر الدين
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الخميس، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:
 

1- حساب كأس العالم: مصر تتطلع لعودة قوية بعد الغياب

منتخب مصر
منتخب مصر

 

2- إليسا: متحمسة لافتتاح المونديال وكل التوفيق للأربع فرق العربية

اليسا
اليسا

 

3- الخارجية الفرنسية: نتمنى لكل المسلمين فى فرنسا وأنحاء العالم عيد مبارك

الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية

 

4- هيفاء وهبى تقدم العزاء لـ علاء الكحكى فى وفاة والده

هيفاء وهبى
هيفاء وهبى

 

5- عمرو أديب: "من أولها يا جماعة المنتخب كسب اتعادل خسر حفضل فخور بيه"

عمرو اديب
عمرو اديب

 

6- سفارة بريطانيا لمنتخبى مصر وإنجلترا: الحلم يقترب ساعات وينطلق المونديال

السفارة البريطانية
السفارة البريطانية

 

7- خد كأس العالم معاك فى كل مكان.. الفيفا تطرح تطبيقا خاصا بالمونديال

 

 

8- مصطفى خاطر يشكر جمهور "ربع رومى": بحاول كل سنة أعمل حاجة تسعدكم

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر

 

9- إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلاد والدها: عيد ميلاد سعيد أبى أحبك كثيراً

ايفانكا ترامب
ايفانكا ترامب

 

10- إسلام الشاطر: إيهاب لهيطة أكد جاهزية صلاح للمشاركة أمام أوروجواى

اسلام الشاطر
إسلام الشاطر

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