أهم 10 بوستات اليوم.. حساب كأس العالم: مصر تتطلع لعودة قوية بعد الغياب

كتبت مريم بدر الدين

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الخميس، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

1- حساب كأس العالم: مصر تتطلع لعودة قوية بعد الغياب



منتخب مصر

2- إليسا: متحمسة لافتتاح المونديال وكل التوفيق للأربع فرق العربية



اليسا

3- الخارجية الفرنسية: نتمنى لكل المسلمين فى فرنسا وأنحاء العالم عيد مبارك



الخارجية الفرنسية

4- هيفاء وهبى تقدم العزاء لـ علاء الكحكى فى وفاة والده



هيفاء وهبى

5- عمرو أديب: "من أولها يا جماعة المنتخب كسب اتعادل خسر حفضل فخور بيه"



عمرو اديب

6- سفارة بريطانيا لمنتخبى مصر وإنجلترا: الحلم يقترب ساعات وينطلق المونديال



السفارة البريطانية

7- خد كأس العالم معاك فى كل مكان.. الفيفا تطرح تطبيقا خاصا بالمونديال

8- مصطفى خاطر يشكر جمهور "ربع رومى": بحاول كل سنة أعمل حاجة تسعدكم



مصطفى خاطر

9- إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلاد والدها: عيد ميلاد سعيد أبى أحبك كثيراً



ايفانكا ترامب

10- إسلام الشاطر: إيهاب لهيطة أكد جاهزية صلاح للمشاركة أمام أوروجواى