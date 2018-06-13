وزير الداخلية الإيطالى يحض فرنسا على استقبال المزيد من المهاجرين

(أ ف ب)

حض وزير الداخلية الايطالى ماتيو سالفينى، اليوم الأربعاء، فرنسا على استقبال المزيد من المهاجرين.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنها استدعت السفير الفرنسى لدى روما بشأن تصريحات اعتبرت "مثيرة للدهشة" صادرة عن الرئاسة الفرنسية بشأن رفض إيطاليا استقبال السفينة "أكواريوس" التى تحمل أكثر من 600 مهاجر.وسيتم استقبال السفير كريستيان ماسيه فى مقر وزارة الخارجية فى روما الساعة 10,00 بحسب مصدر دبلوماسى. وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ندد الثلاثاء بالموقف "المعيب وغير المسؤول" للحكومة الإيطالية بشأن سفينة المهاجرين.

وتستعد إيطاليا لإرسال مئات المهاجرين إلى إسبانيا فى قافلة بحرية صغيرة بعد إغلاق موانئها أمامهم فى حين اتهمت فرنسا الحكومة الإيطالية الجديدة بالاستخفاف وعدم المسؤولية.

ويسلط الانتقاد الفرنسى الضوء على التوتر داخل الاتحاد الأوروبى بشأن كيفية التعامل مع أزمة المهاجرين المستمرة منذ عام مع تعهد الحكومة الإيطالية الجديدة المناهضة للمؤسسات بإلغاء قواعد اللجوء التى فقدت مصداقيتها إلى حد بعيد.

وتبحر سفينة الإنقاذ أكواريوس بلا هدف وسط البحر المتوسط منذ يوم الأحد وعلى متنها 629 مهاجرا منهم 11 طفلا وسبع نساء حوامل بعدما منعتها كل من إيطاليا ومالطا من الرسو فى موانئهما.

وعرضت إسبانيا على نحو غير متوقع أمس الاثنين استقبال المهاجرين الذين تم انقاذهم قبالة السواحل الليبية فى مطلع الأسبوع. لكن السفينة أكواريوس مكتظة بشدة مما يجعل الرحلة التى تستغرق أربعة أيام إلى إسبانيا محفوفة المخاطر.