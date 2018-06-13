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نجيب ساويرس يهنئ وزير الخارجية الأمريكى لإنجاز السلام بشبه الجزيرة الكورية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:25 م
نجيب ساويرس يهنئ وزير الخارجية الأمريكى لإنجاز السلام بشبه الجزيرة الكورية نجيب ساويرس
كتبت نورهان حسن
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هنأ رجل الأعمال المهندس نجيب ساوريس، وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، لإنجاز ملف السلام فى شبه الجزيرة الكورية.

وكتب نجيب ساويرس تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قال فيها: "تهنئتى على إنجازكم للملف بشكل جيد، وليساعدكم الله لتصلوا لإنجاز تحقيق السلام والرخاء لكل الشعب الكورى".

نجيب يهنئ

وكان بومبيو قد كتب تغريدة على تويتر قال فيها: "غدًا سول، وبعد ذلك إلى بكين لاستمرار عمل الفريق لتحقيق نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية".

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اجتمع مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون فى سنغافورة لأول مرة، أمس الثلاثاء، وذلك لدفع عملية السلام فى شبه الجزيرة الكورية، وتم توقيع اتفاق لنزع السلاح النووى لكوريا الشمالية.


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