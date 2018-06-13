مقتل عامل فى مشاجرة بسبب حادث سيارة بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت، اليوم الأربعاء، مشاجرة بين عدد من الأشخاص وعامل بالبدرشين، أسفرت عن مصرع الأخير.

كشفت التحريات أن شقيق المجنى عليه أصاب أحدهم أثناء قيادته سيارة ملاكى، مما دفع أسرة المصاب للتشاجر مع شقيق قائد السيارة، واعتدوا عليه بضربه بحجر على رأسه، وفارق الحياة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ومقتل عامل يدعى "محمد" بإحدى قرى المركز.

وبإجراء التحريات تبين أن شقيق المجنى عليه أثناء قيادته سيارة ملاكى بالقرية، اصطدم بأحد الأشخاص دون قصد، مما أسفر عن إصابته، وهو ما دفع أسرة المصاب للتوجه إلى مسكن قائد السيارة فوجدوا أخيه ونشبت بينهم مشاجرة، اعتدى عليه أحدهم بضربه بحجر على رأسه، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.