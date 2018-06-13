مصرع شخص وإصابة 12 آخرين جراء انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى أمام الكيلو 73 بدائرة قسم النوبارية بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة النوبارية بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الكيلو 73 بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الكيلو 73.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى النوبارية وجراحات اليوم الواحد، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.