غلق محال مخالفة بروض الفرج وتجميل حدائق كورنيش النيل

كتب سيد الخلفاوى

شنت الأجهزة التنفيذية بحى روض الفرج برئاسة اللواء وليد عبد الحميد حملة لرفع الإشغالات والرقابة على المحلات، ما أسفر عن غلق "سايبر" بشارع حسين رفعت، وورشه إصلاح موتوسيكلات بشارع المهدى ومخزن خردة بشارع البلقينى.

وفى السياق ذاته، أكد اللواء وليد عبد الحميد رئيس حى روض، أن إدارة الإنارة غيرت لمبات الإنارة بعدة شوارع بالحى وذلك ضمن استعداد الحى لعيد الفطر، كما تم عزل علب الكهرباء بشارع السويفى وشارع الشيخ مصطفى وشارع موسى سلامة وشارع قاسم.

وأضاف رئيس الحى، أنه تم قص وتجميل المسطحات الخضراء بكورنيش النيل، استعدادا لعيد الفطر حتى يستمتع المواطنين بكورنيش النيل.