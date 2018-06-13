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غرق شقيقين وابن اختهما فى مياه نهر النيل جنوب بنى سويف

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:59 ص
غرق شقيقين وابن اختهما فى مياه نهر النيل جنوب بنى سويف جثه - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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غرق مساء أمس شقيقان وابن اختهما  بمياه نهر النيل امام قرية ملاحية سعيد جعفر بمركز ببا جنوب بنى سويف وتمكنت قوات الانقاذ النهرى من انتشال جثة احدهم  وجارى البحث عن الجثتين الاخرتين.
 
وتلقى  مركز شرطة ببا إخطارًا من وحدة الانقاذ النهرى بالحماية المدنية ببنى سويف يفيد غرق مصطفى أحمد عبدالعظيم 28 سنة وشقيقه على 17 سنة وابن اختهما كريم أحمد 13 سنة- جميعهم  يقيمون قرية اهوه بمركز بنى سويف-  أثناء الاستحمام فى نهر النيل وتم العثور على جثة" على" وتواصل  قوات الانقاذ البحث عن جثتى الأول والثالث.
 
 
 

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