صور.. مسلمو العالم يستعدون لاستقبال عيد الفطر

كتب - بيشوى رمزى تصوير - أ ف ب ورويترز

يستعد المسلمون فى مختلف أنحاء العالم للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث تحتفظ كل دولة بعادتها للاحتفال بالمناسبة، بينما تنتعش الأسواق بشكل استثنائى فى ظل رغبة غالبية مواطنى الدول الإسلامية فى توفير احتياجاتهم للعيد.

واستعدت المخابز ومحلات التسوق ، لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين يتوافدون عليها، لشراء مستلزماته، كما تقوم سيدات المنازل بتجهيز المأكولات المفضلة لهذه المناسبة، بالإضافة إلى إعداد الكعك والحلوى التى يحرص المواطنون على شرائها فى هذة المناسبة الكريمة .



أسواق باكستان مزدحمة استعدادا للعيد



أسواق باكستان



إقبال كبير على محال الملابس فى جاكرتا



الأسواق مزدحمة استعدادال للعيد فى باكستان



الحلوى تسيطر على المشهد فى شوارع أفغانستان



الدراجات النارية تسيطرعلى للاحتفال بالعيد فى إندونيسيا



المواطنون يتوافدون فى شوارع باكستان لشراء مستلزمات العيد



باكستانية تشترى مستلزمات العيد

تجهيز أطعمة العيد



رجل يقوم بتجهيز حلوى العيد فى كابول



سيدات يقمن بشراء بعض المستلزمات استعدادا للعيد



سيدة أفغانية تقوم بإعداد أطعمة العيد



شاب يجهز بعض المخبوزات المفضلة فى العيد



شوارع إندونيسيا مزحمة بالمواطنين استعدادا للعيد