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الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:59 م
خالد صلاح
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صور.. مسلمو العالم يستعدون لاستقبال عيد الفطر

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:06 م
صور.. مسلمو العالم يستعدون لاستقبال عيد الفطر الحلوى تسيطر على المشهد فى معظم الدول الإسلامية
كتب - بيشوى رمزى تصوير - أ ف ب ورويترز
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يستعد المسلمون فى مختلف أنحاء العالم للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث تحتفظ كل دولة بعادتها للاحتفال بالمناسبة، بينما تنتعش الأسواق بشكل استثنائى فى ظل رغبة غالبية مواطنى الدول الإسلامية فى توفير احتياجاتهم للعيد.

واستعدت المخابز ومحلات التسوق ، لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين يتوافدون عليها، لشراء مستلزماته، كما تقوم سيدات المنازل بتجهيز المأكولات المفضلة لهذه المناسبة، بالإضافة إلى إعداد الكعك والحلوى التى يحرص المواطنون على شرائها فى هذة المناسبة الكريمة .

أسواق باكستان مزدحمة استعدادا للعيد
أسواق باكستان مزدحمة استعدادا للعيد
أسواق باكستان
أسواق باكستان
إقبال كبير على محال الملابس فى جاكرتا
إقبال كبير على محال الملابس فى جاكرتا
 
الأسواق مزدحمة استعدادال للعيد فى باكستان
الأسواق مزدحمة استعدادال للعيد فى باكستان
 
الحلوى تسيطر على المشهد فى شوارع أفغانستان
الحلوى تسيطر على المشهد فى شوارع أفغانستان
 
الدراجات النارية تستعد للاحتفال بالعيد فى إندونيسيا
الدراجات النارية تسيطرعلى للاحتفال بالعيد فى إندونيسيا
 
المواطنون يتوافدون فى شوارع باكستان لشراء مستلزمات العيد
المواطنون يتوافدون فى شوارع باكستان لشراء مستلزمات العيد
 
باكستانية تشترى مستلزمات العيد
باكستانية تشترى مستلزمات العيد
 
تجهيز أطعمة العيد
تجهيز أطعمة العيد
 
رجل يقوم بتجهيز حلوى العيد فى كابول
رجل يقوم بتجهيز حلوى العيد فى كابول
 
سيدات يقمن بشراء بعض المستلزمات استعدادا للعيد
سيدات يقمن بشراء بعض المستلزمات استعدادا للعيد
 
سيدة أفغانية تقوم بإعداد أطعمة العيد
سيدة أفغانية تقوم بإعداد أطعمة العيد
 
شاب يجهز بعض المخبوزات المفضلة فى العيد
شاب يجهز بعض المخبوزات المفضلة فى العيد
 
شوارع إندونيسيا مزحمة بالمواطنين استعدادا للعيد
شوارع إندونيسيا مزحمة بالمواطنين استعدادا للعيد
 
فلسطينى يجهز أسماك الماكريل فى غزة
فلسطينى يجهز أسماك الماكريل فى غزة

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