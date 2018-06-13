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سعر الريال السعودى الأربعاء 13-6-2018 واستقرار العملة السعودية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:58 م
سعر الريال السعودى الأربعاء 13-6-2018 واستقرار العملة السعودية ريال سعودى - أرشيفية
كتبت-دانه الحديدى
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 13-6-2018، بعدد من البنوك العاملة فى مصر، على رأسها البنك الاهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى،  مسجلا 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع، فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، ومسجلا فروقاً طفيفة فيما بينها، والتى جائت كالتالى..

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

 

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.74 جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.71 جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولىcib

 

4.71 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى اليوم
سعر عملة الريال السعودى اليوم

 

"السعودية" تتلقى 340 ألف طلب لحجاج الداخل لأداء الفريضة هذا العام

 

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن تسجيل 339 ألفا و745 طلبا للمرحلة الأولى من رغبات حجاج الداخل وفق الباقات التى تقدمها الوزارة عبر المسار الإلكترونى، ويستمر التسجيل حتى نهاية شهر شوال الموافق 13 يوليو القادم.

 

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى، إن عدد المتقدمين للبرنامج العام للحج بلغ 54 ألفا و443 مواطنا ، فيما بلغ عدد المتقدمين للبرنامج الميسر نحو 104 آلاف و455 مواطنا، بينما بلغ عدد المتقدمين للبرنامج منخفض التكلفة نحو 180 ألف و847 مواطنا.

 

 

 

 

 

 


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