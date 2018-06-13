خالد صلاح يهاجم شركات تعلن على مواقع التحريض: هنكشف أسماء ممولى قنوات الإرهاب إعلانيا

كتبت ريهام عبد الله

هاجم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع بعض الشركات التى تعلن على المواقع ومنصات التواصل الاجتماعى دون التحقق من هوية المواقع والمنصات، مما يجعلها فريسة لنشر الإعلانات على مواقع الإخوان والجزيرة القطرية التى تحرض ضد الدولة المصرية ومؤسساستها.

وقال خالد صلاح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن كثيرا من شركات الإعلانات تعتمد على نظام "البروجرامتيك" فى نشر إعلانات لشركات مصرية على مواقع إخوانية تدعم الإرهاب اعتمادا على نظام "البروجراماتيك" الذى لا يتيح للشركات المعلنة إمكانية اختيار وسيلة الإعلام الإلكترونى، مما يجعل الشركات المصرية، دون إرادتها أو علمها، ممولا لمواقع الإخوان الإرهابية، مقابل عدد مشاهدات فقط.

وحذر صلاح من استغلال العائد من بيع الإعلانات المصرية "البروجرامتيك" المنشورة على المواقع الإخوانية فى تمويل الإرهاب، ومعادة الدولة المصرية ومؤسساتها من أموال الشركات المصرية الوطنية نفسها.

وأكد رئيس تحرير اليوم السابع، أن إعلانات "قنوات الإرهاب" قناة الجزيرة والقنوات التركية، بها إعلانات لشركة مصرية، متوعدا بكشف أسماء ممولى قنوات الإرهاب إعلانيا يوميا على اليوم السابع".

وقال خالد صلاح: "فيديوهات قنوات الإرهاب (الجزيرة وقنوات تركيا) عليها إعلانات لشركات مصرية كبيرة متبرمجة من خلال اليوتيوب وجوجل آد سينس، شركات اتصالات ومقاولات كبيرة اصحوا يا عالم يا سفيهة إعلانات البروجرامتيك بتدعموا بيها الإرهاب".

وتابع: "هنكشف أسماء ممولى قنوات الإرهاب إعلانيا يوميا على اليوم السابع".