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حزبان كرديان: تشكيل تحالف بين "سائرون" و"الفتح" خطوة إيجابية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:24 ص
حزبان كرديان: تشكيل تحالف بين "سائرون" و"الفتح" خطوة إيجابية الانتخابات العراقية
(أ ش أ)
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اعتبر الحزبان الكرديان الرئيسيان فى العراق، إعلان تشكيل تحالف بين كتلة "سائرون" وتحالف "الفتح" خطوة إيجابية وبداية لخارطة طريق سياسية.

وذكر الحزبان "الديمقراطى الكردستاني" و"الاتحاد الوطنى الكردستاني" فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة، أن إعلان التحالف يمثل تجاوزا للأزمة السياسية، مؤكدين أنها خطوة جيدة فى هذا الظرف السياسى المتأزم.

وأضاف الحزبان أنهما سيعلنان عن موقفهما المشترك بأسرع وقت ممكن وسيشكلان وفدا مشتركا لبدء المباحثات، مشيرين إلى أنهما حاولا باستمرار إبعاد كردستان والعراق عن المشاكل، وأن يكونا جزءا من الحل وفق الدستور وقوانين الانتخابات.

وقد أعلن زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، فى وقت سابق، تشكيل تحالف بين "سائرون" و"الفتح" لتشكيل الكتلة الأكبر فى البرلمان.

 


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