تعرف على أبرز 6 تعليمات من وزير الداخلية لمساعديه لتأمين احتفالات العيد

عقد وزير الداخلية اجتماعًا مع مساعديه لمناقشة الاستعدادات الأمنية التى اتخذتها قطاعات الوزارة المختلفة لتأمين المواطنين خلال فترة الأعياد وأُطر التنسيق بين مختلف القطاعات لتأمين صلاة عيد الفطر المبارك ومرافق الدولة والمنشآت المهمة والحيوية وتأمين المسطح المائى لنهر النيل، وخطط تأمين وسائل النقل لحماية أمن الوطن والمواطنين .

وشملت إجراءات الداخلية لتأمين أيام عيد الفطر المبارك ما يلى:

1- تشديد الرقابة الأمنية والمرورية ونشر سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل الطرق والمحاور .

2- الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين .

3- تأمين المنشآت المهمة والحيوية بكل المحافظات، وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها

4- ضبط حركة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى ومحاولات البعض استغلال فترة الأعياد لطرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين .

5- حملات أمنية على البؤر الإجرامية والإرهابية وضبط المطلوبين أمنيًا

6- احترام حقوق الإنسان والاهتمام بالخدمات المقدمة لهم