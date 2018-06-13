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الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:58 م
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ترامب يعود إلى الولايات المتحدة بعد قمته مع زعيم كوريا الشمالية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:49 م
ترامب يعود إلى الولايات المتحدة بعد قمته مع زعيم كوريا الشمالية ترامب وزعيم كوريا الشمالية
(أ ف ب)
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عاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى واشنطن بعد عقد قمة تاريخية مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون الثلاثاء فى سنغافورة.

وحطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" فى قاعدة جوينت اندروز فى ماريلاند خارج العاصمة الأمريكية فجر الأربعاء، وترجل ترامب الذى كان يرتدى قميصا أبيض تحت سترة داكنة، من الطائرة على السلالم حيث فرش السجاد الأحمر نحو سيارة سوداء تنتظره.

وكان ترامب يكتب بعض التغريدات على تويتر اثناء هبوط الطائرة على الأرجح.

وأشاد ترامب بنفسه لدعمه امرأة فازت بانتخابات تمهيدية فى الحزب الجمهورى فى ولاية ساوث كارولينا، بعد أن أطاحت بمعارض لسياسات ترامب.

كما أعاد نشر تغريدة له تنتقد النجم الهوليوودى روبرت دى نيرو، الذى هاجم الرئيس الأمريكى بلهجة حادة اثناء توزيع جوائز تونى الأحد الفائت، حيث قال "فاك ترامب" تبا لترامب على المسرح، واعتبر ترامب أن النجم الهوليوودى "يتمتع بحاصل ذكاء متدن جدا".

 

 


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