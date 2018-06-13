ترامب يصف الزعيم الكورى الشمالى بـ"المفاوض الرائع"

سنغافورة (أ ش أ)

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن اعتقاده بأنه بدون التصريحات القاسية التى كان يوجهها لكوريا الشمالية، لم يكن بمقدورهم الاجتماع فى سنغافورة أمس الثلاثاء.

وقال ترامب - فى مقابلة خاصة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء - "إننا قد فرضنا عقوبات وفعلنا جميع ما فى وسعنا ولكن أعتقد أنه بدون التصريحات القاسية لم يكن بمقدرونا الاجتماع..لقد كرهت فعل ذلك ولكن لم يكن هناك خيار آخر".

ووصف ترامب، الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون بـ"الشاب القوى"، مشيرا إلى أنه "يتمتع بشخصية جيدة للغاية ومرح شديد الذكاء، كما أنه مفاوض رائع وشخص استراتيجى للغاية"، مشيرا إلى أنه وأون تفاهما بشكل جيد منذ بداية القمة.

وأكد ترامب مجددا على عزمه إنهاء التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، قائلا "لن نقوم بمناورات حربية طالما نتفاوض بحسن نية.. وهذا يعد أمرا جيدا لعدة أسباب، فضلا عن توفير أموال هائلة".

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الزعيم الكورى الشمالى سيبدأ العمل فى تفكيك البرنامج النووى لبلاده على الفور، قائلا "نرغب فى تفكيك السلاح النووى من شبه الجزيرة بأكملها".

وقال ترامب إنه من المحتمل أن يقوم الزعيم الكورى الشمالى بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية فى الوقت المناسب.

وحول الصين، قال ترامب إن بكين تعاونت بشكل جيد للغاية فى المشكلة الكورية الشمالية، مشيرا إلى أنه يتمتع بعلاقة طيبة مع الرئيس الصينى "شى جين بينج" حيث وصفه ب"الشخص الرائع".

وحول إيران، قال ترامب أن الاتفاق النووى الإيرانى كان واحدا من أسوأ الاتفاقات التى رآها، مشيرا إلى "أننى أعتقد أن إيران اختلفت الآن، ولا أعتقد أنها تنظر الآن نحو البحر المتوسط وسوريا واليمن، لقد بدأت فى سحب أفرادها من اليمن وسوريا.. هذا يعد أمرا مختلفا تماما".