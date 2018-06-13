بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

كتبت : نورا فخرى

كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، عن أن الحكومة الجديدة والتى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، المهندس مصطفى مدبولى بتشكيلها، من المرجح أن تشهد ارتفاعا فى عدد الوزيرات لتصل إلى 8 سيدات، وذلك بانضمام سيدتين لتولى حقائب كل من البيئة، والصحة، موضحة أنه من المتوقع ترشيح الدكتورة هالة أبو زايد لحقيبة الصحة، وترشيح الدكتورة ياسمين فؤاد لوزيرة البيئة.

وبحسب المعلومات فإن 6 سيدات مرشحات للاستمرار فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى وهن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وغادة والى وزيرة التضامن والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورانيا المشاط وزيرة السياحة.

أكدت مصادر مطلعة، على أن الوزراء الجدد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ستؤدى اليمين الدستورية غدا الخميس.

وأشارت المصادر، إلى أن أبرز الوزارات التى تم تغييرها هى: الصحة، والبيئة، والزراعة، والمالية، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية.

وأوضحت المصادر، أبرز المرشحين لتولى بعض الحقائب الوزارية هالة زايد لوزارة الصحة، وعز الدين أبوستيت لوزارة الزراعة، لافتة إلى التوسع فى تعيين عدد من النواب للوزراء يتراوح عددهم من 13 إلى 16 نائبا للوزراء.