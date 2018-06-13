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القبض على "تربى" شرع فى قتل عاطل بمقابر الأباجية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:41 ص
القبض على "تربى" شرع فى قتل عاطل بمقابر الأباجية مقابر - صورة أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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ألقت مباحث قسم شرطة الخليفة، القبض على تربى شرع فى قتل عاطل بضربه بحجر على رأسه بعد مشاداة بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من "أحمد .م.ع.س." 31 سنة تربى بمنطقة مقابر سيدى عمر بن الفارض الأباجية، يفيد بعثوره على شخص مجهول فى العقد الثانى من العمر يرتدى ملابسه كاملة، مصاب بجرح ردى قطعى بالوجه من الناحية اليمنى، وبجواره حقيبة بداخلها بعض الملابس الخاصة به ولم يستدل معه على تحقيق شخصية، تم نقله لمستشفى القصر العينى.

 

ومن خلال التحريات تبين أن المجنى عليه "أحمد .ج.ف.ح." 17 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 17374 لسنة 2017م البساتين "سرقة متجر" مصاب بغيبوبة ولا يمكن سؤاله.

 

وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "يحي .م.ع.س." 25 سنة المسئول عن ترب منطقة الأباجية، شقيق المبلغ وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر بأنه حال تواجده بعمله تلاحظ له تواجد المجنى عليه بمكان الواقعة وبالاستعلام منه عن سبب تواجده حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب بحجر محدثا إصابته التى أفقدته الوعى فاعتقد أنه فارق الحياة، فتوجه لأهليته ومنهم المبلغ وإخطارهم بعثوره على جثة المجنى عليه داخل المقابر، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 


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