video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:34 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الجهاد الإسلامى بفلسطين تدين قمع أجهزة أمن السلطة لمتظاهرين داعمة لصمود غزة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:06 م
الجهاد الإسلامى بفلسطين تدين قمع أجهزة أمن السلطة لمتظاهرين داعمة لصمود غزة قمع أجهزة السلطة الفلسطينية لتظاهرات فى رام الله
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

أدانت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، اعتداء أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على المتظاهرين الذين خرجوا فى رام الله دعماً ومناصرة لصمود غزة فى وجه العدوان والحصار.

 

وقال مسؤول المكتب الإعلامى للحركة داود شهاب فى تصريح صحفى، مساء اليوم الأربعاء: "تأبى أجهزة القمع الأوسلوية إلا أن تؤكد التزامها التام بمحاربة كل صوت يقاوم ويرفع صوته بـ "لا".

 

وتوجهت حركة الجهاد الإسلامى، بالتحية للمشاركين فى هذه المسيرات الرافضة لحصار غزة، مؤكدة أن سياسات القمع ومحاولات شيطنة المسيرات دليلاً على انفضاح المشاركين والمتواطئين فى الحصار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الوضع فى قطاع غزة

الأونروا: معدل وفيات الرضع لم يتراجع فى قطاع غزة

الرئاسة الفلسطينية تمنع المظاهرات بعد احتجاجات تطالب بدفع رواتب موظفى غزة

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار غزه

اخر اخبار غزه

مظاهرات رام الله

الامن الفلسطينيه




لا تفوتك
بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة