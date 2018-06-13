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البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:15 م
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام
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قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك. 
 
وأرسل البابا تواضروس برقية تهنئة إلى الرئيس جاء نصها: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.. يسرنى بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا وإخوتنا المسلمين بخالص تهانينا القلبية بعيد الفطر المبارك مصلين إلى الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن يمدكم بالعون فى جهودكم المباركة نحو النهوض بمصرنا الغالية، لكى تتحقق كل آمال وطموحات المصريين فى بناء مصر الحديثة، وفقكم الله فيما لخير وطننا الحبيب".
 
 

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