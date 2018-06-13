البابا تواضروس يشهد العرض الخاص لفيلم "أبونفر"

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أمس العرض الخاص لفيلم "أبونُفْر" الذى أنتجه دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم.

ويرتبط القديس أبو نفر السائح بعلاقة خاصة مع دير الأمير تادرس، حارة الروم حيث ظهر القديس عام 1772 م لرئيسة الدير (الأم مارينا) وأرشدها إلى بئر يحمل اسمه داخل الدير، كما دشنت كنيسة على اسمه في نوفمبر عام 2016 م.