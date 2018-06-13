أمير الكويت يعزى رئيس الإمارات فى استشهاد 4 عسكريين فى اليمن

(أ ش أ)

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء اليوم الأربعاء، برقية عزاء إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، فى استشهاد أربعة من العسكريين التابعين للقوات الاماراتية المشاركة فى عملية (إعادة الأمل) لدعم الشرعية فى اليمن.

وأعرب أمير الكويت - خلال برقية العزاء - عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا المولى - تعالى - أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن ينزلهم منازل الشهداء.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، أعربا خلالهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما فى استشهاد أربعة من العسكريين الإماراتيين المشاركين فى عملية (إعادة الأمل) لدعم الشرعية فى اليمن.