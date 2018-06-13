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"أمن الإسكندرية" يكشف واقعة اختفاء سائق سيارة للاستيلاء عليها

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:57 م
"أمن الإسكندرية" يكشف واقعة اختفاء سائق سيارة للاستيلاء عليها جثة - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف ، مدير الأمن ، واللواء شريف عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية من كشف غموض واقعة اختفاء سائق بإحدى شركات نقل الركاب، وتبين أنه قتله آخرين واستوليا على السيارة. قيادته .

 

وتلقى قسم شرطة كرموز بلاغًا بغياب ( سائق بإحدى شركات نقل الركاب من خلال تطبيق بالهواتف المحمولة  24  سنة – مقيم بدائرة القسم ) بالسيارة قيادته والخاصة بالشركة محل عمله، وكان البلاغ من خلال والده.

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى مشترك بين أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( سائقين توك توك – لهما معلومات جنائية مسجلة).

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبواجهتهما اعترفا بقيام أحدهما باستدراج المجنى عليه لسابقة معرفته به بزعم توصيله لإحدى المناطق، وعقب استقلالهما السيارة صحبته قدما له علبة عصير بها أقراص مخدرة، وقاما بوضع رباط طبى (ضاغط) على وجهه ورقبته فأجبراه على التوقف وقام أحدهما بتكبيله بالحبال ونقله خارج السيارة ووضعاه حيًا داخل حفرة أعداها مسبقًا بمنزل مهجور بمنطقة الكينج مريوط دائرة قسم شرطة ثانى العامرية، وهالا عليه التراب فأوديا بحياته واستوليا على السيارة وهربا بقصد بيعها وإقتسام ثمنها.

 

وبإرشادهما تم استخراج جثة المجنى عليه وضبط السيارة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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