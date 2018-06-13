أسعار العملات اليوم الأربعاء 13-6-2018 وانخفاض اليورو والدينار الكويتى

كتبت- دانه الحديدى

تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى، فيما انخفضت أسعار اليورو والجنيه الإسترلينى والدينار الكويتى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ينشر "اليوم السابع" أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات اليومية، وذلك حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها بشكل يومى.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، فيما انخفض سعر العملة الامريكية بقيمة قرشا واحدا بالنبك التجارى الدولى وبنك القاهرة، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع.



الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.91 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

17.77 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.85 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر شراء وبيع الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، حيث ارتفع سرع الشراء فى الوقت الذى انخفض فيه سعر البيع، مسجلا -وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى- 23.74 جنيه للشراء، و 23.91 جنيه للبيع.



الدينار الكويتى اليوم

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، وطبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، سجل سعر الدينار 58.82 جنيه للشراء، 59.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى ، سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع



الجنيه المصرى اليوم

المالية: صرف رواتب موظفى الدولة اليوم بمناسبة عيد الفطر

أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن وزارة المالية قررت صرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيًا، اليوم الأربعاء، الموافق 13 يونيو 2018، ولمدة يومين، بدلاً من الفترة من 25 إلى 28 يونيو، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار يستفيد منه نحو 6 ملايين موظف بالدولة وأسرهم بمناسبة الأعياد، مؤكدًا أن جميع رواتب العاملين بالدولة يتم صرفها عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية.