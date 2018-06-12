وزير القوى العاملة: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

كتب محمود راغب

أصدرت وزارة القوي العاملة، منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات أكدت فيه أن أيام عيد الفطر المبارك، "الجمعة والسبت والأحد" إجازة بأجر كامل للعاملين فى القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 .

وطلبت الوزارة من المديريات ومكاتبها بمتابعة تنفيذ المنشور مع الشركات والمصانع والعمل به.

وقال وزير القوي العاملة، محمد سعفان: إنه تصادف أن يكون أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك يومي الجمعة والسبت "الراحة الأسبوعية لمعظم العاملين بالقطاع الخاص، فقد تم الاتفاق مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال على اعتبار يوم الأحد الموافق 17 يونيو الجاري إجازة، بالإضافة إلى يومى الجمعة والسبت الموافق 15 و16 يونيو الجارى.

وأشار إلي أنه لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلى هذا الأجر.