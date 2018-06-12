ننشر حجم الدعم لشرائح الكهرباء الجديدة بإجمالى 46 مليار جنيه

كتبت رحمة رمضان - تصوير محمد فوزى

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للعام الجديد، مؤكدا أن حجم الدعم فى قطاع الكهرباء بلغ 46 مليار و800 مليون جنيه تتحمل وزارة المالية منهم 16 مليار جنيه، و الباقى مقسم بين الدعم التبادلى و بين مستحقات الوزارة لدى وزارة المالية.

و فيما يلى حجم الدعم لشرائح الكهرباء للعام الجديد:-

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات تحصل على دعم مليار جنيه

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات تحصل على دعم 3 مليار 300 مليون جنيه

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات تحصل على دعم 19 مليار و نصف

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات تحصل على دعم 14 مليار 800 مليون جنيه

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( تحصل على دعم 7 مليار جنيه

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( يحصل على دعم مليار 182 مليون جنيه

7- الشريحة السابعةمن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (و يدعموا محدودى الدخل ب مليار 121 مليون جنيه.