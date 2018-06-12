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منظمة المرأة العربية تهنئ نساء الوطن العربى بعيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:42 ص
منظمة المرأة العربية تهنئ نساء الوطن العربى بعيد الفطر المبارك الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية
كتب محمود راغب
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تقدمت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية بالتهانى للمرأة العربية فى جميع أرجاء الوطن العربى وللأمة العربية والإسلامية،بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدمت كيوان التهنئة للمجلس الأعلى للمنظمة برئاسة الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية، رئيسة الهيئة العامة للصناعة الحرفية بسلطنة عمان، وللمجلس التنفيذي للمنظمة برئاسة  الوزيرة نزيهة العبيدى وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بالجمهورية التونسية، ولجميع المؤسسات والآليات الوطنية المختصة بالمرأة فى الوطن العربى.

ودعت الدكتورة فاديا كيوان بهذه المناسبة المباركة إلى بذل المزيد من الجهود لدعم قضايا المرأة العربية وكذا النهوض بواقعها من أجل تحقيق ركائز التنمية المستدامة والإستقرار في البلاد العربية.


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