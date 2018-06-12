مقتل 8 من أفراد الأمن وإصابة 13 آخرين فى هجوم لطالبان شمال غرب أفغانستان

كابول (أ ش أ)

قُتل ثمانية أفراد من الأمن الأفغانى وأصيب 13 آخرون اليوم الثلاثاء، بعد سيطرة حركة طالبان مجددًا على مقاطعة كوهيستان بولاية فارياب شمال غرب أفغانستان، حسبما ذكر مسئول محلى.

وقال رئيس مجلس ولاية فارياب، محمد طاهر رحمانى، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، أن كوهيستان سقطت فى يد طالبان بعدما شنت الحركة هجومًا منسّقًا فى مركز المقاطعة فى الساعة الثانية صباحًا بحسب التوقيت المحلى لأفغانستان.

وأعلن رحمانى مقتل ثمانية من أفراد الأمن من بينهم الرئيس الإدارى للمقاطعة وإصابة 13 آخرين فى حين فُقد اثنان على الأقل من مسئولى الأمن.

ولفت المسؤول الأفغانى إلى أن المسلحين يحاصرون نحو 200 فرد من الأمن فى منطقة قالا-آي- داكتار سادات، محذرا من مقتلهم إذا لم يتم اتخاذ إجراء فورى بتقديم المساعدة لهم.