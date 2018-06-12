مصر ترحب بنتائج القمة الأمريكية الكورية الشمالية وتؤكد: تسهم بإنهاء التوتر

كتب : أحمد جمعة

أعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بانعقاد القمة الأمريكية الكورية الشمالية وما تمخض عنها من نتائج إيجابية من شأنها أن تسهم فى إنهاء حالة التوتر وإحلال السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية.

وأكدت مصر على أن القمة وما عكسته من أجواء إيجابية تسهم دون شك فى تعزيز إجراءات بناء الثقة فى شبه الجزيرة الكورية، وتعزز من تطلعات شعوب المنطقة فى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وتمثل خطوة أساسية وهامة على مسار تحقيق هدف نزع السلاح النووى على مستوى العالم.

وشدد البيان على موقف مصر الثابت من ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووى وتنفيذ كافة أحكامها وصولاً إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل.