مستشفى 500 500 لعلاج الأورام توقع برتوكولات مع هيئة قناة السويس وبنك مصر الدولى

إلتقى الدكتور جابر نصار رئيس مجلس أمناء مؤسسة المعهد القومي للأورام الجديد مع وفدين من المتبرعين الداعمين للمشروعات القومية و الهادفة لعلاج مرضى السرطان بالمجان.

وجاء الوفد الأول هو من هيئة قناة السويس وقام بالتبرع بجناح لمستشفى 500 500 و الوفد الثاني مجموعة من العاملين في بنك مصر الدولى ووقعوا بروتوكول التعاون للتبرع بغرف لمستشفى 500 500.

وقال الدكتور جابر نصار، نرحب ونفتخر بهذا التعاون الذي يعكس الثقة في مشروع ٥٠٠٥٠٠ و الإلتفاف حوله من أجل تحقيقه في أسرع وقت.











