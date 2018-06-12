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مجلة أمريكية: زعيم كوريا الشمالية يصطحب مرحاضه الخاص خوفا من التجسس

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:03 م
مجلة أمريكية: زعيم كوريا الشمالية يصطحب مرحاضه الخاص خوفا من التجسس زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون
كتب: أحمد علوى
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قالت مجلة "بيزنيس إنسايدر" الأمريكية، إن الزعيم الكورى الشمالى كيم كونج أون جلب معه مرحاضه المتنقل الخاص، وتم رصد ذلك بعد وصوله إلى سنغافورة، من أجل القمة التاريخية المرتقبة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

 

وأشارت المجلة الأمريكية، إلى أن المراحيض لا توجد فى القطار الخاص بالزعيم بل فى المركبات الأصغر حجما مثل السيارات أو المركبات المصممة للتضاريس الصعبة مثل الجبال.

 

وترجع تقارير سابقة هذا التصرف إلى أن الزعيم الكورى الشمالى يريد منع أجهزة الاستخبارات المعادية من تحليل البراز وبالتالى تحليل حالته الصحية.

 

 


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