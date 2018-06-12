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ماكرون لولى عهد أبو ظبى: ندعو إلى ضبط النفس فى اليمن

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:42 م
ماكرون لولى عهد أبو ظبى: ندعو إلى ضبط النفس فى اليمن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ف ب
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الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الثلاثاء "الأطراف المعنيين" فى النزاع اليمنى إلى "ضبط النفس" و"حماية السكان المدنيين"، وذلك خلال محادثة هاتفية مع الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى.

واوضح بيان للاليزيه ان ماكرون أشار إلى "الوضع السياسى والعسكرى فى اليمن، وخصوصا فى الحديدة، ودعا الأطراف المعنيين إلى ضبط النفس وحماية السكان المدنيين".

وأضاف "تمت مناقشة قضية اليمن مطولا ضمن احتمال تنظيم مؤتمر انسانى فى باريس اواخر يونيو".

ووصلت الثلاثاء تعزيزات كبيرة للقوات الموالية للحكومة اليمنية باتجاه مدينة الحديدة التى يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.

وكانت الامم المتحدة سحبت فى وقت مبكر الإثنين كل موظفيها الدوليين من الحديدة.

وتقدر الامم المتحدة ان هناك نحو 600 ألف مدنى يعيشون فى الحديدة والمناطق المجاورة لها.

إلى ذلك، بحث ماكرون والشيخ محمد بن زايد "التعاون الواسع بينهما فى الملف الليبى وخصوصا بمناسبة المؤتمر الذى عقد فى 29 مايو".

وتابع البيان ان المحادثة الهاتفية تطرقت كذلك الى "الوضع فى سوريا والنووى الايرانى".

وختم ان ماكرون وولى عهد ابو ظبى اتفقا على "مواصلة المحادثات وبدء الاستعدادات لزيارة ولى العهد إلى فرنسا المتوقعة فى الخريف المقبل".

 


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