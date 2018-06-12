غرفة عمليات محافظة القاهرة تتابع بلاغات لجان الثانوية العامة

ماجد تمراز

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغا عن إغماء الطالبة عزة محمد صلاح، خلال تأدية امتحانها بلجنة مدرسة السيدة عائشة بروض الفرج، حيث تم نقلها إلى مستشفى شبرا العام.

وأكدت الغرفة، على أنه تبين أن هناك توك توك صدمها خلال ذهابها إلى اللجنة ولكنها أكملت وذهبت لأداء الامتحان، وأصيبت بالإغماء داخل اللجنة، وقد تم وضعها تحت الملاحظة الدقيقة بالمستشفى لتحديد حالتها الصحية.

وفى نفس الإطار تم نقل الطالبة إسراء مجلى حسنى فوزى من لجنتها بمدرسة الشهيد أحمد عبد الباسط بروض الفرج لمستشفى شبرا العام، حيث فوجئنا خلال تأدية الامتحان.