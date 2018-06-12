ضبط 47 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط 47 قضية سلاح نارى غير مرخص ومواد مخدرة، وتنفيذ 415 حكما قضائيا خلال حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة.

كما أسفرت الحملة التى استهدفت بولاق الدكرور، وإمبابة والمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى عدة بؤر إجرامية بقطاع جنوب الجيزة، عن تحرير 108 قضية تموينية، وإزالة 580 مخالفة تعد وإشغال طريق، بالإضافة إلى تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.